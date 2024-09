Che bello tornare lassù. Meret da applausi

vedi letture

Una vittoria figlia di un bel gruppo. Kvara e Lukaku mai domi

Una vittoria che vale tanto. Una vittoria pesante, una vittoria figlia di grandi parate di Meret e giocate li in attacco che hanno cambiato il vento del match. Un primo tempo di lotta e di sofferenza ma il Napoli è in vantaggio. Il Cagliari parte aggressivo ma il Napoli prova a giocare e piano piano con un ottimo Anguissa riesce a salire con il baricentro. Lukaku fa reparto e gioca spalle alla porta creando spazi che il Napoli forse non sfrutta. Il vantaggio arriva su una giocata prolungata, Lukaku serve Di Lorenzo che tira, una deviazione aiuta il capitano, e la palla finisce in rete. Il Cagliari risponde forte e con Piccoli sfiora il pareggio Meret sale in cattedra. Non una volta ma ben due. Il Napoli potrebbe raddoppiare ma Lukaku non riesce a mettere in rete una splendida palla di Spinazzola.

Nella ripresa il Cagliari con Luperto sfiora il pari, ma ancora Meret salva tutto. Il Cagliari da lontano ci prova con Marin, ma la traversa e ancora Meret salvano gli azzurri che soffrono. Il Napoli però con i suoi campioni raddoppia. Lukaku con una giocata morbida mette una palla al bacio per Kvara che avanza e batte Scuffet. Il Cagliari subisce il contraccolpo e Scuffet sbaglia, Kvara restituisce e Lukaku insacca. Conte cambia un po’ le carte in tavola per far rifiatare la squadra. Il finale è accademia con il Napoli che gestisce e trova anche il quarto gol con Buongiorno servito al bacio da Neres al terzo assist. Tre punti importantissimi che mettono il Napoli in una situazione di classifica molto incoraggiante in vista della sfida alla Juve.