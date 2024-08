È tornato il Napoli. Di Lorenzo e Kvara illuminano la serata

Si doveva vincere per cambiare rotta, bisognava vincere perché la vittoria mancava da marzo, perché bisognava subito reagire. Il Napoli ha timbrato il cartellino contro un Bologna che farà la Champions.

Non è un Napoli bellissimo ma sicuramente più in partita e soprattutto in vantaggio alla fine dei primi 45’. Il Napoli ci prova con Raspadori ad inizio gara ma succede pochino. Il Bologna è ben messo in campo e ci prova con gli inserimenti ma il Napoli stringe le maglie. Nel finale di tempo il Napoli cambia marcia. Kvara prova la giocata di testa la palla sbatte sul palo e i felsinei si salvano. Non al 47’ quando Kvara indovina per Di Lorenzo. Il capitano si aggiusta la sfera e batte il portiere rossoblù. Un gol che vale tantissimo per acquisire morale. Nella ripresa il Napoli controlla, gestisce e aspetta il Bologna che non incide più di tanto. Il Napoli quando il Bologna sembra prendere campo raddoppia. Due tocchi e Kvara è libero di colpire. Il georgiano festeggia e permette al Napoli di respirare in una serata caldissima. Il terzo gol arriva nel recupero con Neres che trova Simeone che insacca.

Il Napoli ha una certezza: Buongiorno e rivedere Di Lorenzo in palla. Bisogna capire il centrocampo, e aspettare Lukaku. La vittoria serve a dare punti e morale e soprattutto consapevolezza.