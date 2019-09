EuroNapoli! Straordinaria vittoria contro i Campioni d’Europa

Epici, straordinari, bellissimi. Un Napoli che batte i Campioni d’Europa con una partita straordinaria che deve far sognare una popolo intero forse troppo diviso su certe scelte e certi commenti. Un primo tempo giocato a mille all’ora, un Napoli Liverpool stellare che si affrontano a viso aperto. Ancelotti punta all’attacco, Klopp sembra affrontarla in maniera più equilibrata. Ne viene fuori una gara divertente e con almeno un paio di possibilità per parte. Lozano è sempre pericoloso cosi come Salah, a centrocampo il Napoli sembra non reggere quando il Liverpool alza il baricentro. Koulibaly giganteggia ma tutta la difesa del Napoli tiene bene. Ibn avanti ci aspettiamo qualcosa in più da Lorenzo e Fabian sembra andare a corrente alternata. Le occasioni arrivano ma Van Dijk chiude ogni cosa. Il tempo corre ma la gara è molto godibile e soprattutto a ritmi elevatissimi. Il secondo tempo è inverosimile, splendido, bellissimo, magico. Un Napoli epico che prima soffre e anche tanto con il Liverpool che si accorge che gli azzurri avevano corso tanto ma poi spinge sull’acceleratore e vince. Il Napoli la costruisce con pazienza, con il cuore e soprattutto le gambe infinite di Mertens, Callejon, Mario Rui, Di Lorenzo e di Allan che anche quando sbagliano qualcosina hanno Meret dalla loro che salva. Eppure l’occasione migliore era stata di Mertens che trova la giocata ma Adrian salva un gol già fatto. Il Napoli pero c’è e quando Insigne prova il tiro a giro il tocco di mani in area fa vacillare l’arbitro. Il tempo passa, Ancelotti deve inserire forze fresche e Llorente e Zielinski provano a dare il loro contributo poi entra anche Elmas. Klopp invece prova ad attaccare con il Napoli un po’ stanco. Poi arriva la zona Liverpool e sul Napoli scende l’ultima stilla di forza. Il rigore c’è forse sommato a quello di prima e quando Callejon viene atterrato Napoli sogna. Mertens segna e il San Paolo esplode. Il vantaggio meritato viene messo in ghiaccio da una giocata splendida che porta al gol Llorente. Un vero rapace che capisce e batte Adrian. 2-0 e tutti a casa. Una vittoria epica, di sacrificio di tutta la squadra.