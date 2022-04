Il Napoli ci crede, noi ci crediamo!

Grande vittoria con tre giocate e tanto cuore

Tre punti, tre gol, tre giocate che regalano la vittoria ad un Napoli di nuovo la testa della classifica e che oggi ancora di più ci crede. Minimo sforzo massimo risultato. Il primo tempo potrebbe essere sintetizzato cosi. Un Napoli cinico, attento e realizzativo nelle due occasioni avute. L’Atalanta fa possesso, stringe il Napoli nella sua metacampo ma poi quando il giovane Zanoli si inventa un assist al bacio per Mertens il belga si crea il penalty. Musso gli frana addosso ma deve essere il Var ad avvisare Di Bello. Dal dischetto, freddo e preciso Insigne porta il Napoli in vantaggio. L’Atalanta ci prova ma il Napoli salva in più occasioni e su mischie in area che rischiano di essere letali. Il raddoppio arriva da un idee dai Lobotka. Il centrocampista atterrato al limite dell’area si guadagna un calcio di punizione che Insigne batte veloce servendo Politano in area che batte ancora Musso per la gioia incontenibile del popolo azzurro. Il secondo tempo e sofferenza, tanta ma anche gioia nel finale. Un Atalanta rabbiosa, un Napoli troppo basso. Il Napoli resiste ma l’Atalanta trova il gol con De Roon che di testa gira in rete. I bergamaschi chiudono il napoli ma gli azzurri, ancora in rosso, stringono le maglie. Spalletti capisce che deve dare forza all’attacco. Entrano prima Elmas poi Lozano e sull’asse Messico macedonia arriva il terzo gol Koulibaly lancia Lozano che vede Elmas che con grande freddezza batte Musso per il 3 a 1 che chiude il match. Un Napoli cinico e bastardo che con tre azioni realizza tre gol. Un Napoli che con grande voglia e con la concentrazione giusta conquista una vittoria spettacolare.