Una boccata d’ossigeno per placare le polemiche e poi il 4 posto è li vicino

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Torna Mertens e si vede un Insigne in palla. Tre punti fondamentali per provare la rincorsa al quarto posto che fondamentalmente è li a 3 punti. Un primo tempo vivace, non bello ma almeno con il Napoli che ci prova e trova anche il vantaggio. Benevento attento e pronto a ripartire, ma è il Napoli ha fare la partita e stringe i sanniti nella loro metacampo. Ci provano un po tutti ma senza mai impensierire più di tanto Montipò. Il gol arriva alla mezz’ora. Azione manovrata tiro di Insigne e Ghoulam e palla che arriva a Mertens che in posizione regolare insacca e festeggia con Tommaso Starace. Il Benevento prova a rispondere e Meret deve salvare in due occasioni. Il secondo tempo non è bellissimo ma intanto il Napoli riesce a trovare il raddoppio. Azzurri che spingono, mentre Inzaghi mette Insigne Junior ma i sanniti non riescono a trovare la giocata giusta. Il Napoli cresce e soprattutto cresce Insigne che mette in difficolta la difesa del Benevento. Politano spinge tanto sulla fascia e il raddoppio arriva da una bella giocata del capitano, Di Lorenzo e Politano saltano, palla che dopo una carambola finisce in rete. Il 2-0 rilassa il Napoli e soprattutto Koulibaly che fa due sciocchezze e si fa espellere. Il Benevento ci prova anche ma il Napoli riesce a portare in porto una vittoria che serve a rasserenare l’ambiente.