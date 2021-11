A Napoli la prima di ‘E’ Stata la Mano di Dio’, Sorrentino: “Emozionato come al mio matrimonio”

Il regista Paolo Sorrentino ha raccontato la giornata della premiere di “È stata la mano di Dio” a Napoli, la sua città: “Oggi sono emozionato come al mio matrimonio. Sono emozionato moltissimo, qui viene compreso in ogni sfumatura, non sarà facile per me affrontarla. Il film fa la sua marcia, lenta, e vediamo, si vive alla giornata”. Il film Netlfix uscirà il 24 novembre in sala e dal 15 dicembre nella piattaforma di streaming ed è candidato italiano per la selezione all’Oscar internazionale e finalista agli Oscar europei.