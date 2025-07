Ordine: “Curioso di vedere Conte in Champions, se va agli ottavi smonta altro luogo comune”

Franco Ordine, noto giornalista, ha parlato così a Radio Napoli Centrale: “Ritorno di Allegri al Milan? Mi ha dato una persona molto più matura rispetto a quando arrivò al Milan per la prima volta. Vuole una sorta di rivincita dopo la conclusione della sua ultima esperienza alla Juve. Tare è fondamentale per il Milan, perché Ibrahimovic non poteva mai essere il direttore sportivo. Il Milan ha sicuramente il vantaggio di giocare una partita insieme, ma con Reijnders e Theo Hernandez ha perso tanto.

Nunez? Sarebbe un grande colpo, il Napoli di quest’anno è il Napoli della Champions. Questa nuova Champions è tutta un’altra cosa rispetto a quella vecchia e, dunque, devi avere una doppia squadra per affrontarla. Il Napoli dovrebbe partire con il 4-3-3. Sono molto curioso di vedere Conte in Europa. Se il Napoli dovesse qualificarsi per gli ottavi, di fatto, si smonterebbe un altro luogo comune”.