Fabbroni: “Con Ndoye-Nunez il Napoli potrebbe dire la sua anche in Champions”

Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “McTominay è stato proiettato in un mondo fantastico che, di fatto, non conosceva nulla. La coppia Ndoye-Nunez alzerebbe tantissimo il livello. Il Napoli potrebbe dire la sua anche in Champions League, anche se lì ti deve andare tutto bene.

Atubolu? Il Napoli vuole due portieri di alto profilo, perché sarà la stagione da alto profilo. Se il secondo fosse un giovane o un giocatore con un’età transitoria (come Falcone), sarei contento. Il ruolo di vice portiere è molto particolare. Mi sono piaciute le novità della campagna abbonamenti, le cui tessere termineranno in pochissime ore. Il Napoli deve insistere per il terzo anello, visto che si potrebbe gestire una ‘parte nuova’ dello stadio”.