A Torino clima infuocato prima del Napoli, l'ex Bruno: "In prima fila a contestare"

vedi letture

Pasquale Bruno, ex calciatore del Torino, sa bene da che parte stare nella querelle tra i tifosi del Toro e la proprietà, visto che non lo dice da oggi. Ma giusto per sgombrare il campo da illazioni, lo ha ribadito ai microfoni di Radio Deejay: "Io sono in prima fila per contestare per il Torino. La situazione è imbarazzante, una squadra agonizzante da venti anni, abbiamo vinto un solo derby ma perché ce l'hanno regalato. Questa non è la storia del Toro. Il derby rappresentava l'unico momento di rivalsa del popolo contro la squadra della borghesia".

E parla da vero innamorato: "La gente è stanca, gli ultras sono stufi e so che ci sarà una protesta civile della curva Maratona. Il Toro sta morendo e la gente è totalmente disaffezionata. Da ex calciatore vedere il Torino in queste condizioni mi fa veramente pena".