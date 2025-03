Abodi: "Maradona a Euro2032, siamo ancora in tempo! ADL voleva soluzione diversa..."

vedi letture

Oggi su CRC è intervenuto ai microfoni il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Di seguito le sue parole: "Stadio Maradona agli europei? Siamo ancora in tempo per far diventare lo Stadio di Napoli uno degli impianti in cui si giocheranno le partite degli europei ma dobbiamo essere tempestivi ed efficaci nell’organizzazione del torneo poiché la competizione è avvincente.

Insomma, dobbiamo partire, speriamo che la mattinata di oggi possa essere ulteriore e definitivo contributo che ci possa far imboccare una strada che ci porti ad una soluzione finale che per noi è la priorità, qualunque essa sia

Il miglioramento dello Stadio Maradona è l’opzione più possibile e probabile che possiamo mettere in atto, malgrado il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe preferito una soluzione nuova e diversa. Ribadisco che qualunque sia la soluzione finale, l’importante è che venga presa poiché il tempo ancora c’è ma non è tanto.

Io non devo convincere né De Laurentiis a scegliere lo Stadio Maradona né il Sindaco Manfredi a scegliere un’altra soluzione. È giusto che ci sia un dialogo tra l’amministrazione del Club e il Comune poiché lo stadio è un bene comune e l’interesse è generale. La città di Napoli vuole una soluzione praticabile e realizzabile in tempi brevi".