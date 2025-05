Filardi: "Conte ha voluto costruire una squadra fisica, l’anno prossimo vorrà alzare il tasso tecnico"

“Il Napoli a Lecce mi ha impressionato – ha detto l’ex azzurro Massimo Filardi a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' – per la lucidità che ha avuto. Si parla spesso di estetica, ma questo Napoli va giudicato per altri parametri. Il calcio estetico lo fai con calciatori molto tecnici, questa è una squadra diversa. Questo dimostra che nel calcio si può vincere in vari modi e poi il calcio è composto da due fasi, quella attiva e quella passiva. Il Napoli è la squadra migliore d’Europa nel difendersi quando la palla ce l’hanno gli avversari. Non avrebbe mai consentito quello che ha permesso il Barcellona contro l’Inter.

Anche a Lecce, a parte la traversa, cosa ha sofferto il Napoli? Noi abbiamo avuto l’ansia perché temevamo che potesse succedere qualcosa, ma gli azzurri non hanno subito grandi azioni. Napoli-Genoa non ha insidie, non sono scaramantico e quindi… La prova di Lecce mi ha confortato. Mi aspetto domenica sera una partita simile a quella col Torino, ma vedo il Napoli totalmente sul pezzo, con gli avversari che non si chiuderanno a riccio e questo è positivo per gli azzurri.

Spero che possa segnare Lukaku, che quest’anno ha giocato da centravanti di manovra, un ruolo di ‘moda’ negli anni ’80. Poi c’è Conte che non fa mai abbassare la guardia alla propria squadra e questa è stata la qualità maggiore del Napoli, perché anche dopo i 12 punti in 9 gare gli azzurri non si sono mai abbattuti, come per esempio ha fatto l’Atalanta. Olivera ha tutto per fare il difensore centrale, ha tutte le caratteristiche: sa marcare, è bravo anche nell’impostazione, è concentrato e cattivo.

L’ipotesi De Bruyne ci fa capire che il club cerca un profilo qualitativo e vuol dire che il Napoli l’anno prossimo vuole alzare il tasso tecnico. Volutamente quest’anno ha costruito una squadra fisica, anche per rialzarsi, basando tutto sulla solidità, dopo la scorsa stagione disastrosa. Conte, allenatore stratosferico, ha creato la squadra a sua immagine e somiglianza. Per l’anno prossimo vorrà alzare il tasso tecnico per dominare di più l’avversario e probabilmente per vedere maggiore spettacolo”.