Foschi: "De Bruyne sarebbe un grandissimo colpo, certi campioni non hanno età"

“Di insidie per il Napoli non ne vedo francamente. Il Genoa è una buona squadra, è liberi di mente ma le motivazioni fanno la differenza. La pressione sul Napoli – ha detto il dirigente sportivo ex Genoa Rino Foschi a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - c’è ovviamente ma non è un fastidio, sta conducendo al meglio questo finale di stagione. Non penso che la squadra di Conte rischi qualcosa di concreto, anche perché ha proprio nel tecnico un martello, uno di quelli non molla l’osso, e questa è una garanzia assoluta per la squadra. Al Napoli francamente non può sfuggire questa occasione.

De Bruyne sarebbe un grandissimo colpo, anche a 34 anni, per il Napoli: certi campioni non hanno età e sicuramente potrebbe essere un acquisto importante, anche se ci sono delle difficoltà nell’ingaggiarlo. Non credo che queste voci di mercato o sul futuro distraggono il gruppo Napoli. In tutti i club ci sono riferimenti al futuro, ci avviciniamo alla fine della stagione. E’ tutto normale, nello spogliatoio non si stacca la spina per ascoltare queste chiacchiere. De Laurentiis è cresciuto moltissimo rispetto ai primi momenti di ingresso nel calcio: io c’ero all’inizio delle sue partecipazioni alla Lega calcio, ha imparato molto, è diventato molto furbo. Sa benissimo che in questo momento è meglio stare zitti e far parlare i fatti, e poi c’è anche la scaramanzia…”