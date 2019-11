Accardi: "Evidente spaccatura tra squadra e proprietà. Liverpool? Il Napoli può vincere..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'operatore di mercato Beppe Accardi per parlare di quanto sta accadendo in casa Napoli: “Il Napoli si sta complicando la vita perché ciò che sta accadendo mostra una spaccatura tra squadra e proprietà.

Gara con il Liverpool? IL Liverpool è favorito, ma il Napoli può tranquillamente andare ad Anfield e vincere.

Mercato? Il Napoli di certo dovrà operare sul mercato a gennaio, ma non perchè la squadra non sia competitiva, ma per portare un pò di energia nuova in casa. Il Napoli ha solo bisogno di trovare serenità perchè la squadra è forte e le tensioni sul lungo periodo si pagano".