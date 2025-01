Accardi: "Fazzini preferisce la Lazio al Napoli? Sbaglia! Folorunsho? Occasione persa"

vedi letture

“Non so cosa accadrà in merito al centrocampista da acquistare a gennaio: Fazzini dicono sia maggiormente interessato alla Lazio per trovare più spazio ma - per quanto si tratti di due società importanti e di due allenatori molto bravi - rifiutare ad oggi il Napoli – ha detto l’agente Fifa Beppe Accardi a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - mi sembra difficile. Poi ognuno opera le sue scelte come è giusto che sia. Oggi si gira poco per il mondo per scovare talenti, ed il calcio ne risente. Si fa tutto da pc, tramite algoritmi, mentre prima i direttori sportivi si muovevano e stringevano rapporti con le personalità del mondo del calcio, contribuendo a scovare talenti interessanti.

L’addio di Folorunsho al Napoli è un’occasione persa per il calciatore, ma l’allenatore è fondamentale nel percorso di crescita e valorizzazione di ogni calciatore e, se non c’è feeling tra i due o se Conte non lo reputa indicato per il suo tipo di gioco, è giusto sia per il centrocampista che per il Napoli salutarsi”.