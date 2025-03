Accardi: "Rinnovo Meret? C'è ancora Caprile. Forse il Napoli riflette..."

vedi letture

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’agente Beppe Accardi: “Nella corsa Scudetto ad oggi mi entusiasma il Napoli. Perché nell’incompletezza della rosa in senso numerico, ha tenuto il passo dell’Inter che ha 3 rose. Ha preso la conformazione di un allenatore come Conte, che pian piano la sta trasformando in una grande squadra anche nell’ottica dei prossimi anni“.

“Credo che il Napoli negli anni passati ci abbia abituato a scovare giocatore semi-sconosciuti, che poi si consacrassero in azzurro e diventassero anche un capitale economico. Tra l’altro tutto questo lavoro ha permesso alla squadra di trovare continuità e diventare un club di livello europeo“.

“Rinnovo Meret? Non dimentichiamo che c’è anche Caprile, che è vero che il Cagliari ha un’opzione per riscattarlo, però la volontà del giocatore è fondamentale. Il Napoli ha fatto delle riflessioni, vedendo chi ha in casa. Mi auguro che abbia sempre la possibilità di scegliere tra i portieri migliori oggi in Italia“.

“Non è detto che il Napoli si sia fatto davvero trovare impreparato alla cessione di gennaio. Più che altro penso che abbia coscientemente anche deciso di lasciare un po’ ‘in difficoltà’ l’allenatore e credo che Conte anche in modo velato l’abbia fatto capire. Ma la grandezza del mister è questa, far dormire sonni tranquilli al presidente in ogni caso“.