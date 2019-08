Accardi su Icardi: "Ancelotti è l'unico che ha le capacità di gestirlo, ora si parla di signorino Nara..."

L'agente Beppe Accardi ha parlato ai microfoni di Tmw, soffermandosi su vari temi tra cui il futuro di Mauro Icardi: "Quando è iniziata la storia ho detto che se va via lo fa in prestito secco perché il rischio che corre una squadra mettendosi dentro anche Wanda Nara è grosso. Non si discute il valore ma tutto ciò che c’è intorno.

Dove vede Icardi il 2 settembre? “Prima si diceva la signora Icardi, ora il signorino Nara.... fossi in lui andrei al Napoli perché Ancelotti è l’unico che ha le capacità per allenarlo e gestirlo”.