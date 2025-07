Sacchi elogia il Napoli: "Mercato europeo, come il Milan quando prese Rijkaard"

"Sto seguendo con particolare interesse i movimenti del Napoli sul mercato e devo dire che, finora, tutte le operazioni mi hanno convinto". Lo ha detto Arrigo Sacchi, ex allenatore, nel suo focus sugli azzurri su la Gazzetta dello Sport: "Credo che la squadra di Antonio Conte si presenterà al via del campionato come la principale candidata alla vittoria, e sono sicuro che dirà la sua anche in Champions League. Anch’io, al Milan, ho seguito questo metodo: dopo aver vinto lo scudetto ho voluto a tutti i costi Rijkaard e, per arrivare all’olandese, ho battagliato non poco".

"L’acquisto di un campione come De Bruyne io lo leggo in un’ottica europea. Antonio è un allenatore bravo ed esperto, sa di aver compiuto una specie di miracolo portando il Napoli lassù in Paradiso, ma è consapevole che alla squadra manca ancora quell’esperienza internazionale necessaria per affrontare le grandi sfide di Champions".