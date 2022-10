Acquafresca svela: "Navas è venuto in Sardegna, mi ha confessato che voleva il Napoli"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Robert Acquafresca, ex calciatore, tra le tante, di Bologna e Cagliari.

Il Napoli affronterà il Bologna al Maradona domenica... "Attualmente gli azzurri sono la squadra più forte del campionato, devono continuare questa marcia vincente. Ad oggi non ci sono rivali validi per superare la formazione di Spalletti".

Come hai vissuto l'esperienza con Gasp al Genoa? "Giampiero è un grande allenatore, il campo si sta rivelando il giudice dei nerazzurri. È una fonte di ispirazione per tutti, nonostante le differenze caratteriali dei diversi calciatori. Ha insegnato tante nozioni calcistiche a numerosi allenatori odierni. Non ho reso tanto in quel periodo rossoblù, la responsabilità è mia, non ho espresso completamente il mio potenziale".

Pensieri sulla competizione del reparto offensivo del Napoli? "Spesso le scelte del tecnico dipendono anche dalle caratteristiche degli avversari, ma tutti gli attaccanti azzurri stanno facendo bene e stanno rispondendo alla causa azzurra. Chiunque vorrebbe essere Spalletti attualmente...".

Evoluzione del ruolo di Raspadori? "Tanto dipenderà dalla preferenza di Jack, anche se sta trovanto ugualmente la strada del gol. Più cose sa fare, meglio sarà per il calciatore. Essere ibrido è il suo punto di forza. È una punta simile a Mertens, anche per le qualità tecniche possedute".

Come si trova un attaccante a giocare con un giocatore come Kvara? "È una rivelazione in Serie A, ha avuto un impatto devastante. Si tratta di un predestinato, può raggiungere grandi palcoscenici internazionali. Rappresenta un vantaggio in più per i propri compagni, è un ragazzo umile ed estremamente disponibile. Il gruppo lo seguirà volontariamente".

Navas voleva firmare per il Napoli? "È venuto in Sardegna circa due settimane fa. Abbiamo parlato della trattativa tra Napoli e Psg, mi ha confessato ci sia stato qualcosa che non ha chiuso il cerchio dell'affare. Keylor voleva il Napoli, ma voleva anche garanzie dal Psg. Gradiva assolutamente la destinazione azzurra, purtroppo non ha potuto prendere la decisione che voleva”