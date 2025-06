Video Adani accoglie De Bruyne e infiamma i social: “Amma fa futbol…”

"Amma fa futbol...". Così Lele Adani sui social elogia l'arrivo di De Bruyne al Napoli con riferimento della citazione storica di Conte di un anno fa quando arrivò al Napoli. Video ironico in cui l'ex difensore si esalta per il belga in Italia: "Kdb, bienvenido carajo " dice. Kdb ha firmato ieri con il Napoli. Arrivo a Roma, visite, firma, annuncio social prima di ripartire per le vacanze.

Presentazione prevista a luglio in grande stile. Si unirà subito alla squadra per il ritiro di Dimaro Folgarida. E' arrivato a parametro zero dopo dieci stagioni al City. Ha firmato fino al 2027 con opzione fino al 2028 a favore del club azzurro. Bonus alla firma di circa 10 milioni. Stipendio netto di 6 milioni a stagione.