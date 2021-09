Adani: "Che connessione Spalletti-Osimhen. Sta tenendo i ritmi di Benzema e Haaland"

Ospite della BoboTv, Daniele Adani analizza così le scelte di Spalletti e le sei vittorie di fila del Napoli, primo in classifica in Serie A con merito: "Manolas è nettamente più forte di Rrahmani, ma se uno è più applicato, gioca lui. Con Spalletti funziona così. La connessione con Osimhen poi è evidente: gioca novanta minuti, sbaglia qualcosa in esecuzione ma non nel concetto. I numeri parlano per lui, sta viaggiando ai ritmi di Haaland e Benzema".