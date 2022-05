Adani esalta Insigne: “Ieri ha fatto una giocata che in tutto il mondo fa solo Neymar”

Lele Adani, presente negli studi di '90° minuto’, ha parlato di Lorenzo Insigne concentrandosi in particolare su una fantastica giocata fatta ieri contro il Genoa

TuttoNapoli.net

Lele Adani, presente negli studi di '90° minuto’, ha parlato di Lorenzo Insigne concentrandosi in particolare su una fantastica giocata fatta ieri contro il Genoa in cui ha sfiorato il gol: “433 partite e 122 gol con il Napoli. Contro il Genoa ha sfoggiato il meglio delle sue giocate, tutte in un tempo più il rigore segnato. Abbiamo visto il meglio del suo repertorio nell’assistenza e poi ha fatto una giocata che in tutto il mondo fa solo Neymar: doppio pallonetto dove non c’è spazio e anche da una posizione molto defilata ha provato la conclusione che sarebbe entrata”.