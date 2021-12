Adani: "Il Napoli può non arrivare primo a dicembre, ma a giugno sì! Vi spiego"

Daniele Adani, ex calciatore e commentatore tecnico per Rai Sport, ha parlato anche del Napoli nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Mi piace e rimane una candidata, perché anche nel momento di difficoltà mi è piaciuta contro Sassuolo e Atalanta. Perde Osimhen, che era una furia, ma ritrova Mertens e qualitativamente forse gioca anche meglio. Per qualità della rosa e mentalità dell’allenatore rimarrà là davanti: può non arrivare davanti a dicembre, ma può arrivare davanti a giugno quando recupererà gli infortunati".