Adani: “L’Inter ti azzanna se non l’ammazzi. L’1-1 ha cambiato gara, il Napoli ha chiuso col 5-3-2”

Daniele Adani, ex difensore tra le altre dell'Inter ed oggi opinionista, nel corso della BoboTv ha parlato di Napoli-Inter: "Se tu non ammazzi l'Inter, te la ritrovi lì, ti salta al collo, ti azzanna, perché è quella più abituata a vivere al vertice negli ultimi due anni. Infatti, pronti via, nel secondo tempo c'è stata la combinazione tra i due attaccanti ed è arrivato l'1-1. Poi dopo il gol è cambiata talmente tanto l'inerzia della partita che il Napoli ha chiuso col 5-3-2, al netto delle parate di Handanovic, i nerazzurri avrebbero potuto vincere, ma il pareggio è giusto, non è una cosa folle".