Adani: “Lukaku ha già rimosso Osimhen dalla mente dei compagni! Il Napoli sanguinerà per Conte”

vedi letture

Conte rispetto ad altri allenatori ha una grande consapevolezza data dalla sua storia e dalla sua persona, sa l’effetto che fa sugli altri.

Lele Adani, durante la trasmissione in onda su Twitch 'Viva El Futbol', si è espresso così sul Napoli, su Conte e su Lukaku: “La partita è stata sofferta. Meret ha fatto tre miracoli veri, solitamente ne fai uno in tre gare lui tre nella stessa. Poi il Napoli ha finito dominando, ma ha sofferto per merito del Cagliari. Conte rispetto ad altri allenatori ha una grande consapevolezza data dalla sua storia e dalla sua persona, sa l’effetto che fa sugli altri. Lui lavora e sceglie in un modo che raramente smarrisce la via. Io non vedo squadre che giocano un calcio attrattivo, a parte l’Atalanta che mi emoziona, ma il Napoli ha già l’identità di Conte.

Non c’entra il dominio, ma l’anima dell’allenatore e questo è accaduto dopo Verona e si vede un altro atteggiamento, un’altra ferocia. Il portatore di questo messaggio è Lukaku, due gol e due assist in due partite ma vado oltre: io vedo come parlano, come viene cercato nelle difficoltà, come serve Di Lorenzo o Kvara, il gioco è già migliorato e Osimhen al di là dei livelli è già uscito dalla mente dopo 10 giorni di Lukaku. Lui ha una connessione diversa con Conte ma va dimenticato il calcio di Spalletti. E lui non cerca manco quel gioco lì, ma il Napoli sanguinerà per fare ciò che crede l’allenatore e lotterà su ogni pallone con i codici del tecnico, nessuno tradirà tecnico e compagni. I concetti di Conte vengono impartiti fino a vomitarli e l’abbiamo già visto. L’effetto Conte ha già un peso ”