Adani: “Napoli e i napoletani nel mio cuore. Anno difficile, ma la gioia ritornerà”

Lele Adani è intervenuto con un videomessaggio a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Volevo mandare un saluto a tutti i componenti del Bello del Calcio, una trasmissione che si rinnova continuamente grazie alle idee, lo spirito, alla comunicazione, i temi trattati, la capacità di includere e coinvolgere. Ma il mio saluto più grande va a Napoli e ai napoletani: che adoro, che porto nel mio cuore.

Non smetterò mai di ringraziarvi e accompagnarvi nella vostra natura: amore, passione, calore, ribellione, lotta continua per rivendicare la vostra storia e appartenenza. Il difendere sempre la maglia. So che quest’anno è stato duro perché ci sono state molte delusioni e poche gioie. Ma quanto era bello camminare per Napoli un anno fa. La gioia ti travolgeva, la passione era contagiosa. E so che torneranno quei tempi perché saprete sostenere di nuovo la vostra squadra del cuore. Con tutta l’unicità che vi contraddistingue. Ricordando sempre una cosa: Maradona non è solo nei ricordi, chi ama Napoli porta Diego dentro. E questo è un segno che gli altri possono solo invidiarci. Spero di abbracciarvi presto.”