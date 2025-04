Inter, Bastoni: "Dopo 57 partite la settimana scorsa può capitare. Non molleremo fino alla fine"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della gara pareggiata 3-3 col Barcellona: "Bella partita, ci siamo divertiti. Loro sono una squadra fortissima con giocatori incredibili, adesso dobbiamo riposare e poi pensare al Verona e al ritorno".

Cosa è successo nelle ultime partite?

"Penso sia la mia 57esima partita stagionale, l'Inter ne ha fatte altrettante e una settimana come quella passata può capitare. Ci dispiace per i tifosi, ma abbiamo fatto vedere che ci siamo e non molleremo fino alla fine".

Che giocatore è Yamal?

"Yamal è un giocatore incredibile, credo sia uno degli esterni più forti al mondo, se non il più forte: quando c'è da dire bravo agli avversari lo si fa".

Cosa vi siete detti con Szczesny?

"Gli ho fatto i complimenti per la scelta che ha fatto, dopo che aveva deciso di smettere".