Inter, Inzaghi: "Ancora non capisco il gol annullato. Lautaro? Speriamo di non perderlo ma..."

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, commenta così ai microfoni di Prime Video il 3-3 nella semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona: "C'è grande soddisfazione, abbiamo fatto una grande gara poi il doppio vantaggio e il gol annullato che ancora non capisco perché. C'è rammarico ma consapevolezza di aver giocato una grande gara contro la miglior squadra al mondo. Gli episodi possono fare la differenza, ma non cambia niente nel giudizio sulla prova di questi ragazzi che sono stati fantastici".

Cosa è successo negli spogliatoi?

"Abbiamo cercato di aggiustare qualcosina, dall'altra parte ho visto un giocatore che non vedo da 8-9 anni. Yamal ci ha creato grossi problemi, poi ovviamente è un po' calato, il secondo tempo lo abbiamo fatto con grande qualità".

L'avevate preparate così per colpire la difesa alta del Barcellona?

"Sì, il Barcellona lo si conosce, sappiamo che adottano questa tattica che paga, è rischiosa ma hanno fatto 150 gol in stagione. Noi abbiamo fatto una partita molto organizzata".

Come sta Lautaro?

"Purtroppo ha avuto un problemino ma veniva da otto partite consecutive, in queste partite non avevo Thuram. Taremi aveva problemini, oggi è entrato molto bene. Giocando otto partite con questi ritmi c'è qualche rischio, speriamo di non perderlo ma ho qualche dubbio".

Avrebbe messo la firma su questo 3-3?

"Lo avevamo fatto anche tre anni fa, sono contento per i nostri tifosi e quello che ci hanno dedicato domenica dopo una sconfitta che faceva male. Martedì sarà una finale, sappiamo che vince ne farà un'altra e chi perde andrà a casa".

I recuperi di Dumfries e Thuram sono stati fondamentali?

"Thuram e Dumfries sono giocatori importantissimi che ci sono mancati nell'ultimo periodo, Thuram non penso avesse fatto un tiro in porta nel riscaldamento. "Sono tutti giocatori importanti che ci sono mancati".