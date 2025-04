Prof. Febbrari: "Tanti infortuni? Il Napoli deve guardare solo alle 4 finali, ora conta più la testa"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Luigi Febbrari, ex preparatore atletico della SSC Napoli: “I tanti infortuni fanno parte del gioco, il Napoli ne è stato colpito come le altre squadre. C’è poco da giocare sui numeri ora, bisogna solo guardare alle quattro partite finali e bisogna difendere i tre punti di vantaggio con le unghie e con i denti. Anche l’Inter sta avendo difficoltà fisiche e Conte lo sa bene. Così come sa bene che ora non è il momento di guardarsi alle spalle, su cosa non sia andato e cosa sì. Il Napoli deve volare verso il titolo e non pensare alle discussione che si creano.

Le parole di Conte sui campi di Castel Volturno? Non va tralasciato nulla. Noi una volta dicevamo i campionati venivano vinti dai magazzinieri. La differenza sta anche nelle scarpette che si utilizzano o il campo su cui ci si allena. Conte è un allenatore meticoloso e cura qualsiasi dettaglio, non è da escludere che i campi di Castel Volturno possano aver davvero inciso nell’emergenza infortuni.

Rush finale? Più dei muscoli ora fa la differenza la testa. La componente della motivazione prevarrà su tutto, anche sulle condizioni atletiche. Ormai quello che è fatto è fatto fisicamente, serve l’ultimo sforzo”.