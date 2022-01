Adani punge Allegri: "Vlahovic non basta se la Juve non cambia modo di giocare"

Lele Adani si è concesso a La Gazzetta dello Sport per parlare di mercato, soffermandosi anche su Dusan Vlahovic in chiave Juventus: “Un gran giocatore. Si parlava di Icardi e Martial, che sarebbero state aggiunte utili. Vlahovic, invece, non solo sarebbe utile, ma è un centravanti che sposta, fa la differenza".

Insomma, con il serbo i bianconeri sarebbero sicuri di finire nelle prime quattro? "Piano. È vero che Vlahovic ha dimostrato di sapere far gol e risolvere anche in contesti poco propositivi, come la Fiorentina della scorsa stagione, ma se la Juventus non migliorerà nell’idea di calcio, potrebbe non bastare. Perché checché se ne dica, Allegri ha già a disposizione una rosa che forse è addirittura più forte nei singoli dell’Inter, eppure al momento è quinto in classifica. Significa che il problema non è nei giocatori, ma nel collettivo. Vlahovic o non Vlahovic…”.