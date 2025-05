Capozucca: "Il Cagliari non regalerà nulla, ormai tutte le squadre onorano gli impegni"

Stefano Capozucca, ex dirigente fra le altre di Genoa, Palermo e Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del 2° Premio Telenord-Gianni Di Marzio che si è tenuto oggi a Portofino. Queste le sue parole raccolte da TMW:

Il Cagliari giocherà la partita con il Napoli fino in fondo oppure, oggettivamente, il Napoli è favorito e vincerà lo Scudetto? Che tipo di partita sarà?

"Secondo me il Cagliari giocherà la sua partita, come è giusto che sia. Ormai tutte le squadre onorano gli impegni fino alla fine. Il Napoli, ovviamente, parte favorito, ma non troverà una squadra che gli regalerà qualcosa. Sarà una partita vera, come lo sono state tutte nelle ultime giornate".

Qual è la sensazione intorno a questa situazione che si è creata nel campionato di Serie B, con il caos dopo la vicenda di Brescia?

"Beh, è una sensazione strana. Non è piacevole arrivare a fine campionato e trovarsi di nuovo di fronte a problemi dell’ultimo minuto. Poi ci si lamenta che in Italia succedono sempre queste cose, ma questo è davvero un problema serio.

Secondo me andava giocato regolarmente il play-out tra Salernitana e Frosinone, e poi si sarebbe potuta prendere una decisione sul caso Brescia, con i tempi giusti. Invece si è rivoluzionato tutto all’ultimo".