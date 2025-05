Sky, Marchetti: "Non capisco le polemiche sul gioco. Se arriva Scudetto, sarà meritato"

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte: "La 37esima giornata di campionato è stata emozionante, abbiamo vissuto una serata pazzesca, dove poteva accadere di tutto, con il continuo ping pong tra Parma e Milano. È un finale di campionato emozionante ed è difficile prevedere cosa accadrà venerdì, quando entrambe incontreranno squadre non invischiate in lotta per obiettivi importanti. Non bisogna mai dare nulla per scontato, le partite vanno giocate, manca ancora un passo come dice Conte e questo passo bisogna farlo. L'assenza di Conte in panchina non peserà, c'è Stellini e c'è uno staff che parlerà a nome di Conte, I messaggi dell'allenatore arriveranno comunque.

Non capisco a questo punto le polemiche sul bel gioco o meno del Napoli, si può essere più o meno soddisfatti dalla manovra di gioco degli azzurri, ma è impossibile non coinvolgersi emotivamente. il Napoli ha cambiato filosofia rispetto a Sarri e Spalletti, Conte prova a vincere in un altro modo che è sempre stato il suo marchio di fabbrica: dà molta importanza alla fase difensiva. Dovesse vincere lo scudetto significherebbe che l'avrebbe meritato, senza alcun dubbio".