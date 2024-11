Adani: “Roma imbarazzante, passa a 5 per l’ampiezza e prende gol così! Ranieri cos’ha dato?”

Lele Adani, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni della trasmissione Viva El Fùtbol ha parlato così di Napoli-Roma: “Ranieri prova a lavorare sulla testa. La Roma parte però con 4-4-1-1 con Pisilli falso esterno per stare con Di Lorenzo, Angelino e lui devono contenere Di Lorenzo e Politano e Kvara dall'altro lato ha chiuso spesso sul secondo palo. Di Lorenzo non si è mai fatto marcare da Pisilli uscendo col pallone.

La Roma soffre, non va sotto, Ranieri corregge e toglie El Sha e fa 5-3-1-1 inserendo Hummels al centro dei due centrali. Prende gol ancora in maniera più imbarazzante, Angelino non vede il cambio gioco e Di Lorenzo si inserisce lo stesso. Con i 5 non hanno letto comunque il cambio di posizione, Angelino era su due giocatori, sperava passasse il pallone, ma Di Lorenzo si butta dentro e poi dentro non c'è marcatura. Dovevano avere più ampiezza in 5 e beccano gol così. Non è stato dato nulla, non ha attecchito, come volete, ma così è.

Il Napoli è una squadra seria, concentrata, aspettava proprio quel momento lì. Ora per la Roma la situazione è ancora più difficile e c’è da capire anche la reazione della piazza. L’aiuto arriverà perché c’è il pericolo, ma bisogna poi aiutarsi a livello tecnico e tattico. Il calcio è cambiato, si propone perché se sei solo dietro le squadre coraggiose ti mettono in difficoltà e soccombi. Mi auguro poi venga chiesto del perché quel minuto per Dybala, si dirà non sta bene ed è in campo per un colpo, ma è un modo di ragionare che non esiste più. Significa che sei dopo la frutta…”.