Addio Milik, Martino: "Non mi sorprende. Non è stato mai considerato come meritava"

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlando della situazione contrattuale relativa ad Arek Milik: "In questi ultimi mesi ci stiamo accorgendo che non è semplice rinnovare il contratto a Milik. Non mi meraviglierei di una sua partenza, non è mai stato considerato come meritava. L'importante è che venga un giocatore più forte del polacco, o con le stesse qualità"