ADL annuncia: "Al ritorno dagli USA ci sarà un'ultima amichevole con un club di B o C"

Tre amichevoli in ritiro a Dimaro, poi quelle internazionali in Europa e il doppio match con il Barcellona negli Stati Uniti. Ma non è finita qui, perché il Napoli sta programmando un altro test che si terrà ad agosto, quando la squadra tornerà dagli USA. Ad annunciarlo è Aurelio De Laurentiis nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



A Dimaro inventiamo qualcosa non sul Napoli, ma sul calcio in generale. Possiamo coniare anche il nome: 'Il Calcio che Vorrei'. Io vorrei che il calcio in Italia e in Europa cambiasse. A Dimaro ci sarà un bel villaggio e delle partite incredibili, poi le amichevoli continueranno prima in Europa e poi negli USA, con l'ultima a Detroit. Poi stiamo pensando ad un'altra amichevole prima dell'inizio del campionato, ma non posso scoprire le carte affrontando una squadra di A a poco tempo dall'inizio del campionato. Probabilmente ci incontreremo con una squadra di B o di C. Quanto mi dispiace che certe tifoserie siano contrapposte, altrimenti avremmo avuto maggiore possibilità di allargarci. Noi abbiamo una grande ricchezza in Italia che è il campanilismo, e non ci deve contrapporre. Tutti insieme formiamo l'Italia, non dobbiamo dimenticarlo".