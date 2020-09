ADL smentisce: "Non ho abbandonato il piano sui Diritti Tv. Arrivate offerte da valutare..."

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, smentisce tramite Twitter i rumors circolati nelle ultime ore su alcuni organi d'infromazione in merito al suo piano sui diritti tv: "Vorrei dire a Prima Comunicazione che l’informazione seria non può basarsi sulle indiscrezioni. Io non ho abbandonato assolutamente il mio piano. Abbiamo ricevuto lunedì le offerte dei fondi alle quali se ne sono aggiunte delle altre. Bisogna studiarle, approfondirne i contenuti, probabilmente sedersi con le controparti per spiegare le necessità di una Lega Calcio che guardi al futuro"

Vorrei dire a Prima Comunicazione che l’informazione seria non può basarsi sulle indiscrezioni. Io non ho abbandonato assolutamente il mio piano. Abbiamo ricevuto lunedì le offerte dei fondi alle quali se ne sono aggiunte delle altre (Continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 2, 2020