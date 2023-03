ADL su Allegri: "Venne 4 volte nei miei uffici a farmi lezione di calcio, poi presi il bravo Luciano"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine del Premio Bearzot ha raccontato anche un retroscena legato a Massimiliano Allegri

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine del Premio Bearzot ha raccontato anche un retroscena legato a Massimiliano Allegri: "Nel frattempo per depistare tutti passai per Conceicao, per Allegri che venne per quattro volte a farmi lezione di calcio nei miei uffici e poi alla fine venne il bravo Luciano a riportarci tra i primi tre in Italia e anche quell'anno, lo scorso, poteva accadere qualcosa di diverso.