ADL sul 25% dei tifosi allo stadio: "Draghi apra ai vaccinati, altrimenti altro anno negativo"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato anche del ritorno del pubblico allo stadio: "Se noi fossimo una Lega seria non dovremmo ripartire con il 25% degli spettatori, perché vorrebbe segnare il passo per un altro anno molto negativo. Non credo che Draghi sia così irresponsabile. Lui dovrebbe dire: entra allo stadio chi ha le due dosi di vaccino. Anche quella sarebbe una grande spinta perché la maggior parte degli italiani corra a vaccinarsi. Se sono vaccinati poi non mi puoi rompere le scatole col 25%. Costa ha detto una stronzata, deve darci i soldi suoi, ci dovrà dare le sue case per garantire le stronzate che dice. Non ha l'obbligo morale di incidere sulle tasche altrui".