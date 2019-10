ADL sulla formazione contro il Salisburgo: "Stasera gioca Milik!"

Il presidente Aurelio De Laurentiis, nell'intervista rilasciata ai giornalisti presenti a Salisburgo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su chi sarà in campo stasera contro la squadra austriaca: "Il Salisburgo è una squadra super eccitata, non voglio andare oltre, d'altronde si affida alla Red Bull. Spero che i miei, eccitati normalmente, possano tamponare la forza degli altri. Non entro nel merito, decide l'allenatore, sicuramente giocherà Milik, è una certezza, deve guardare la porta".