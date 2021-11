ADL: "Troppo severi coi giocatori? Si deve fare così, le tentazioni sono tante"

“A Maradona avrebbe rinnovato il contratto?”. A questa domanda ha risposto Aurelio De Laurentiis questa mattina in visita ai Quartieri Spagnoli per omaggiare Diego: "Non voglio togliere nulla a chi mi ha preceduto che ha il grande merito di averlo scelto e portato a Napoli”.

De Laurentiis, poi, ha aggiunto: “A volte veniamo giudicati troppo severi nella gestione dei calciatori, ma credo che si debba fare così perché le tentazioni sono tante”.