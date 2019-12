Ag. Baronio: "Nel Napoli tensioni e difficoltà evidenti, tutti inizia da situazioni interne..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Antonelli, agente di Roberto Baronio, allenatore della primavera azzurra: “Situazione Napoli? È sicuramente un momento di tensione, chi non vive lo spogliatoio, non è depositario della realtà. È evidente la difficoltà, Ancelotti è stato e rimarrà un grande. Giuntoli ha fatto tanta gavetta e De Laurentiis è un bravissimo imprenditore. Il bene del tifoso è quello di parlare il meno possibile ed essere costruttivi. Sono un uomo di calcio e sostengo che in alcuni momenti finiscono dei cicli. Tutto inizia da una serie di situazioni interne alla squadra e a volte si trascinano. Quando certe cose sono rotte, difficilmente si ricompongono".