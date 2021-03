Ag. Di Lorenzo fiducioso: "Troverà il suo spazio in Nazionale e si giocherà l'Europeo"

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato dell'esperienza in Nazionale del terzino azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' già importante che sia lì a giocarsi l'Europeo, vista la tanta concorrenza. Nel giro di un anno e mezzo si è ritrovato dall'Empoli alla Nazionale. Giovanni in silenzio, col lavoro, ha sempre raggiunto i propri obiettivi. E sono sicuro che riuscirà a trovare il suo spazio anche in Nazionale nonostante la grossa concorrenza di terzini destri".