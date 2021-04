Ag. Elmas: "Tra i migliori del mondo alla sua età, arriverà in una big europea"

"La vittoria della Macedonia in casa della Germania è un traguardo storico". A parlare è Nikola Gjosevski, agente di Elmas insieme al padre del giocatore Djevat. "Questa generazione - aggiunge a TMW - è la migliore della nostra storia. Ci siamo qualificati a Euro 2020 per la prima volta. Elif Elmas è il diamante della squadra, un giocatore che non avevamo prima. È uno dei migliori al mondo alla sua età e con le sue qualità sappiamo che un giorno arriverà nelle migliori squadre d'Europa".