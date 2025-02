Ag. Icardi: “Al di là dei nomi conta la sostanza, nel Napoli non c’era bisogno di stravolgimenti"

L'agente tra gli altri di Mauro Icardi, Letterio Pino ha analizzato la sessione di calciomercato appena passata agli archivi. a Tmw: "È stato un gennaio movimentato, il Milan sembra uscire come il vincitore della sessione di gennaio, vedremo sul campo se gli innesti porteranno dei benefici”.

Ci si aspettava di più dal Napoli. Da Garnacho ad Adeyemi, alla fine è arrivato Okafor…

“Il tifoso del Napoli è comunque contento che ci siano un allenatore vincente e un presidente che riesce ad essere competitivo ogni anno. Al di là dei nomi conta la sostanza e Conte continuerà a fare un grandissimo campionato. Non c’era bisogno di stravolgimenti ma solo di stare sul pezzo”

Mercato: Icardi e l’Italia, si è parlato, anche timidamente, di un ritorno?

“La scorsa estate si. Ma Mauro è felicissimo del Galatasaray”.

Dal Galatasaray potrebbe tornare in Italia Osimhen. Alla Juventus. In estate.

“Difficile per l’ingaggio che ha. Credo che la sua ambizione sia quella di giocare in un top club europeo”.

Tra le operazioni condotte dalla sua agenzia c’è Sava, all’Udinese.

“Rappresenta una sorpresa. È arrivato per cercare di imparare e con grande voglia di imparare e crescere anche perché l’Udinese ha la fortuna di avere dei preparatori dei portieri top in Europa. Poi si è trovato titolare e sta sfruttando l’occasione dando risposte importante”.