Ag. Jorginho: "E' felice al Chelsea ma può succedere di tutto sul mercato. Sarri? Resta al Chelsea..."

Joao Santos, agente di Jorginho fresco vincitore dell'Europa League, ha parlato così ai microfoni di Radio Marte: "Sono ancora a Baku e sono molto felice. Jorginho ha vinto col Chelsea un titolo importante, ma è già concentrato in vista delle gare con la Nazionale: mancano ancora due partite da giocare con l'Italia prima delle vacanze. Ieri sono andato a ballare con i calciatori, c’erano anche Sarri e Abramovic alla festa!

Il futuro di Sarri? Non lo conosco perchè non lavoro per il Chelsea, ma secondo me resterà nel club inglese anche perché ha un contratto di altri 2 anni.

Jorginho è ottimista circa le partite di qualificazione con l’Italia. La prossima partita in particolare è molto importante e mi auguro possa arrivare una vittoria.

Jorginho è molto contento a Londra, però, come dico sempre, aspettiamo il mercato perché può succedere di tutto”.