Ag. Politano: “C’è chi va via come Kvara e chi rifiuta 7mln l’anno dall’Arabia…”

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Matteo Politano, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Televomero nel corso de 'Il Bello del Calcio'. Queste le sue dichiarazioni: "C'è chi nella vita fa la scelta di andare via come successo a Kvara, e chi fa come Politano l'anno scorso a gennaio. Io sono stato invitato dal presidente ad andare dieci giorni lì in Arabia, io e De Laurentiis siamo andati a trattare con gli sceicchi dell'Al-Shabab che volevano Politano e gli avrebbero dato 7 milioni all'anno.

Devo essere onesto, il presidente preferiva non darlo via visto anche il momento difficile della squadra. Poi c'è stata una roba che il giocatore ha preferito rimanere al Napoli guadagnando la metà, e non è da tutti perché se tu guardi la metà per tre anni... Sono dieci milioni di euro. È stato un ragazzo che ha preferito la maglia e la città ai soldi, almeno ancora oggi esiste un po' di amore e di passione anche da parte dei giocatori. Quindi Politano ha fatto questo l'anno scorso e viene anche premiato dal fatto che sta avendo risultati e si sta prendendo delle soddisfazioni professionali".