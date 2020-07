Ag. Szoboszlai sul futuro: "Nessuna fretta, vogliamo prendere la decisione migliore"

Dopo le parole di Dominik Szoboszlai, Nemzeti Sport riporta poi anche una breve dichiarazione di Mátyás Esterházy, agente del centrocampista del Salisburgo: "La maggior parte dei tornei europei continua, il mercato si aprirà a settembre, quindi non c'è fretta. Sebbene sia nell'interesse di tutte le parti risolvere la questione il prima possibile, non vogliamo affrettare nulla, vogliamo prendere la decisione migliore. L'obiettivo è raggiungere il posto migliore per la sua carriera".