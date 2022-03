Ag. Verde: “Sarebbe molto contento di vestire la maglia azzurra, dipende tutto dal Napoli”

"Ha rifiutato delle offerte importanti sia la scorsa estate che a gennaio per continuare a giocare con lo Spezia e raggiungere l’obiettivo salvezza".

A “Offside - Terzo Tempo”, format condotto in onda su Twitch, è intervenuto Luigi Lauro, procuratore e presidente di SBM Agency. “Verde al Napoli? Dipende tutto dal club partenopeo, lui sarebbe molto contento di vestire la maglia azzurra, come tutti i napoletani. Ha rifiutato delle offerte importanti sia la scorsa estate che a gennaio per continuare a giocare con lo Spezia e raggiungere l’obiettivo salvezza: l’affetto dei tifosi ha fatto la differenza”.