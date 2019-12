Ag. Veretout: "Ci fu un contatto con Giuntoli, Jordan visitò anche la città..."

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Jordan Veretout, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul suo assistito che fu accostato anche al club partenopeo prima di approdare alla Roma: "Il giocatore era stato in città per visitarla, poi non se ne fece più nulla. C'era stato anche un contatto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, era concreta l'ipotesi di vederlo in maglia azzurra, ma poi è andato alla Roma, e qui siamo molto contenti".