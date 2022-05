Ag. Zerbin: “Il Frosinone lo ha valorizzato, ora può fare l’Università a Napoli”

Furio Valcareggi, procuratore dell'esterno di proprietà del Napoli Alessio Zerbin, è intervenuto a Febbre a 90:

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Furio Valcareggi, procuratore dell'esterno di proprietà del Napoli Alessio Zerbin, è intervenuto a Febbre a 90: “Zerbin? Alessio ha fatto le scuole medie in C molto bene, le superiori le ha passate a pieni voti, ha fatto 9 gol, tre rigori, 5 assist, il Frosinone lo ha valorizzato e l’università a Napoli la può fare. Non ho parlato con Giuntoli o Pompilio – chiude Valcareggi – spero che ci convocheranno per parlarne”.