Agostinelli: "Al Napoli manca un leader alla Ibra. Avete visto cosa sta facendo Ancelotti in Premier?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’allenatore Andrea Agostinelli. “Chi ci rimette è sempre l’allenatore quando ci sono momenti di difficoltà. A volte anche qualche dirigente ma in certi momenti i giocatori si devono prendere qualche responsabilità in più. Il giocatore deve tirar fuori qualcosa in piùAl Napoli manca un giocatore alla Ibrahimovic capace di trascinare tutti e fare da chioccia per i più giovani

L’Atalanta sta subendo molti gol in campionato. Se il Napoli va in finale Gattuso torna in sella e diventa l'allenatore più forte di tutti, mentre se perde va cacciato. Oramai si giudica partita dopo partita ed è un un errore enorme perchè ci può essere un periodo negativo purtroppo o per fortuna. Anche l’anno scorso si criticava Ancelotti e poi quando è andato via stiamo vedendo cosa sta facendo ora in Inghilterra. Il problema non può essere sempre e solo l’allenatore”.